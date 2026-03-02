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Какой будет погода в Беларуси 3 марта

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  • 2.03.2026, 15:43
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Какой будет погода в Беларуси 3 марта

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью и утром 3 марта на дорогах Беларуси ожидается гололедица. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а по северо-востоку во многих районах ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Ночью и утром во многих районах, днем местами на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами - 4-8 градусов мороза. Днем будет 1-7 градусов выше нуля, по Брестской области - до плюс 10.

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