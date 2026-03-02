В белорусском роддоме появились необычные палаты 11 2.03.2026, 16:49

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В чем их уникальность?

В роддоме Борисова открыли палаты семейного типа, сообщает «Минская правда». И это совершенно другой уровень комфорта, отмечает администрация.

Теперь у молодых пап есть возможность не просто присутствовать на родах, но и оставаться рядом с любимой женщиной и ребенком все время, пока семья в больнице.

Даже вход в новые палаты отдельный, с торца здания. Чтобы молодой папа не заблудился в роддоме.

Уже работают две таких палаты, скоро откроется третья. Главный врач Борисовского роддома Ольга Канашевская рассказывает – женщинам важно, чтобы мужчина был рядом в первые дни, когда учишься пеленать, когда малыш плачет первые ночи, когда нужна просто поддержка.

В самих палатах удобств хватает – холодильник, микроволновка, чайник, посуда, телевизор. А также пеленальный столик, специальный кювез для новорожденных. Отдельный санузел, всегда есть горячая вода.

Также в роддоме есть и партнерское кесарево сечение. После операции папа уже может побыть с ребенком, пока мама отходит от наркоза.

Канашевская отмечает – партнерских родов проходит все больше. Только в ее роддоме их было 60 за 2025 год.

Впрочем, папы перед ними проходят подготовку, которая состоит из восьми занятий: на них оценивают стрессоустойчивость мужчины, учат техникам помощи, рассказывают про родзал. Прием у психолога – обязателен.

Интересно и то, что в партнерских родах тем самым партнером бывает не только отец ребенка. Иногда женщина в качестве поддержки выбирает маму.

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