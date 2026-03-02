Путин не смог ничего сделать для своего ключевого союзника Хаменеи 11 2.03.2026, 16:54

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Кремль столкнулся с новым дипломатическим ударом.

Москва столкнулась с новым дипломатическим ударом: после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Россия лишилась еще одного важнейшего союзника. За последние полтора года Кремль уже пережил падение режимов Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле — теперь к этому списку добавился Тегеран, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Иран оставался одним из ближайших партнеров Москвы на протяжении всего конфликта в Украине, поддерживая Россию политически и военным сотрудничеством. Кремль ранее призывал к сдержанности на фоне сообщений о возможной операции США против Ирана. Однако серия ударов, нанесенных США и Израилем, привела к гибели Хаменеи и фактически лишила Россию еще одного опорного лидера на Ближнем Востоке.

Эксперты отмечают, что ситуация создает для Путина серьезные имиджевые проблемы. «За два месяца Путин дважды не смог защитить союзных лидеров. И каждый раз удар наносил его друг Трамп», — отметил политолог Александр Баунов.

После сообщения о гибели Хаменеи Кремль направил соболезнования Тегерану, назвав произошедшее «циничным нарушением международного права». Однако никаких объявлений о конкретной помощи Ирану Москва не сделала, несмотря на подписанное ранее соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Последствия кризиса для России пока трудно прогнозировать. Некоторые российские эксперты считают, что краткосрочный рост цен на нефть может принести выгоду российскому бюджету, однако в долгосрочной перспективе конфликт угрожает стабильности региона.

Украина же назвала происходящее признаком ослабления российского влияния. «Россия — ненадежный союзник даже для тех, кто от нее зависит», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, добавив, что «домино падения диктаторов неизбежно приведет и к падению Путина».

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