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Статкевич призвал европейские страны создать Белорусский добровольческий корпус

49
  • 2.03.2026, 20:30
  • 23,508
Статкевич призвал европейские страны создать Белорусский добровольческий корпус
Николай Статкевич

Такой шаг может стать фактором сдерживания российской агрессии.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич заявил, что наличие вооруженной части, сформированной белорусами за рубежом, способно изменить баланс безопасности в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Белорусский политик выступил с инициативой формирования боеспособного подразделения из эмиграции. По его мнению, такой шаг может стать фактором сдерживания российской агрессии:

Известно, что на территории Польши уже тысячи молодых белорусов, вынужденных под угрозой репрессий покинуть свою страну, прошли военную подготовку. Мы предлагаем сформировать из них Белорусский миротворческий добровольческий корпус (далее — Корпус). Мы призываем европейские страны обеспечить Корпус финансово, а также боевым снаряжением, вооружением и военной (в том числе тяжелой) техникой.

Предлагаем разместить корпус возле белорусско-украинской границы, где его задачей будет недопущение повторной агрессии против Украины с белорусской территории.

Также задачей корпуса будет противодействие попыткам российской агрессии против стран Балтии с территории Беларуси. Оказавшись перед угрозой удара в тыл группировки вторжения и с восставшей страной за спиной, российские милитаристы будут вынуждены отказаться от агрессии.

Также задачей корпуса будет силовое принуждение Москвы к выводу своего ядерного оружия с территории Беларуси.

Я обращаюсь к лидерам европейских стран с просьбой рассмотреть этот план и дать белорусам шанс самим спасти свою страну, Европу и мир.

Мы призываем наших партнеров по Белорусскому Национальному Конгрессу присоединиться к нашей работе по продвижению и реализации этого плана..

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