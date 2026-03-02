Статкевич призвал европейские страны создать Белорусский добровольческий корпус

Статкевич призвал европейские страны создать Белорусский добровольческий корпус49
- 2.03.2026, 20:30
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Такой шаг может стать фактором сдерживания российской агрессии.
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич заявил, что наличие вооруженной части, сформированной белорусами за рубежом, способно изменить баланс безопасности в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Белорусский политик выступил с инициативой формирования боеспособного подразделения из эмиграции. По его мнению, такой шаг может стать фактором сдерживания российской агрессии:
Известно, что на территории Польши уже тысячи молодых белорусов, вынужденных под угрозой репрессий покинуть свою страну, прошли военную подготовку. Мы предлагаем сформировать из них Белорусский миротворческий добровольческий корпус (далее — Корпус). Мы призываем европейские страны обеспечить Корпус финансово, а также боевым снаряжением, вооружением и военной (в том числе тяжелой) техникой.
Предлагаем разместить корпус возле белорусско-украинской границы, где его задачей будет недопущение повторной агрессии против Украины с белорусской территории.
Также задачей корпуса будет противодействие попыткам российской агрессии против стран Балтии с территории Беларуси. Оказавшись перед угрозой удара в тыл группировки вторжения и с восставшей страной за спиной, российские милитаристы будут вынуждены отказаться от агрессии.
Также задачей корпуса будет силовое принуждение Москвы к выводу своего ядерного оружия с территории Беларуси.
Я обращаюсь к лидерам европейских стран с просьбой рассмотреть этот план и дать белорусам шанс самим спасти свою страну, Европу и мир.
Мы призываем наших партнеров по Белорусскому Национальному Конгрессу присоединиться к нашей работе по продвижению и реализации этого плана..