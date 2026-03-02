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У Бобруйске чуть не обрушился мост через железную дорогу

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  • 2.03.2026, 17:30
  • 7,790
У Бобруйске чуть не обрушился мост через железную дорогу

На месте работали спасатели.

В спасательные службы поступило сообщение о возможной опасности обрушения путепровода над железнодорожными путями на улице Карла Маркса в Бобруйске, сообщает МЧС.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они увидели, что пешеходная дорожка вдоль путепровода действительно наклонилась.

Опасную территорию сразу огородили, а движение транспорта перенаправили по другим улицам.

Также на месте происшествия состоялось выездное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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