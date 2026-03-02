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В Иране сообщили о гибели вдовы Хаменеи

  • 2.03.2026, 17:45
  • 5,264
В Иране сообщили о гибели вдовы Хаменеи
Мансуре Ходжасте

Мансуре Ходжасте скончалась после ранений, полученных во время ударов США и Израиля.

Мансуре Ходжасте, вдова покойного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, скончалась от полученных травм после атак со стороны Израиля и США. Об этом сообщают иранские государственные СМИ, пишет Reuters.

Отмечается, что Мансуре Ходжасте впала в кому и погибла от полученных ранений. У покойных супругов шестеро детей - четыре сына и две дочери.

Известно, что Мансуре Ходжасте родилась родилась в 1947 году в персидской религиозной семье в Мешхеде. Ее отцом был известный бизнесмен Мохаммед Эсмаил Ходжастех Багерзаде.

Мансуре впервые встретилась с Али Хаменеи на частной церемонии в 1964 году. Они поженились в следующем году.

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