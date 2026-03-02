Путин не выиграет от резкого роста цен на нефть 3 2.03.2026, 18:28

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Санкции и изменения на рынке нивелируют эффект кризиса в Персидском заливе.

Обострение ситуации вокруг Ирана и резкий скачок напряженности в Персидском заливе, вызванный военной операцией США против лидеров исламской республики, могут привели к повышению мировых цен на нефть. Однако, вопреки распространенным ожиданиям, это почти не улучшит положение экономики России, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Иран долгие годы был для Москвы ценным союзником — как в военном плане благодаря поставкам печально известных беспилотников «Шахед», так и в дипломатической сфере, формируя с Россией ядро антизападного блока. Тем не менее закрытие Ормузского пролива и атаки на нефтяные танкеры, хотя и провоцируют рост цен, не обещают Путину прежних сверхдоходов.

Российская нефть дешевеет на фоне мирового подорожания

Цена на Brent после удара по Ирану подскочила до 73 долларов за баррель, а некоторые прогнозы допускают рост выше 80. Однако российская нефть «Urals» торгуется с рекордным дисконтом — до 30% относительно мировых котировок. Это прямой результат ужесточения ценового потолка ЕС, санкций против компаний-покупателей и давления на «теневой флот» танкеров, перевозящих российское сырье.

Индия, которая в прошлом году закупала до 1,8 млн баррелей российской нефти ежедневно и перепродавала переработанное топливо в Европу, сокращает импорт под угрозой американских санкций. Ожидается, что закупки могут упасть до менее чем 1 млн баррелей.

В результате главным крупным клиентом остается Китай. В прошлом месяце поставки достигли 2,1 млн баррелей в сутки. Но закупают российскую нефть преимущественно небольшие частные китайские компании — готовые рисковать санкциями, но только в обмен на глубокие скидки. При этом доставка нефти в КНР обходится России все дороже. Транспортировка одного танкера может стоить свыше 6,5 млн долларов из-за длинного маршрута и риска задержания суда, например французским флотом.

Стратегические риски для России растут

Помимо санкций, ситуацию осложняют и глобальные тенденции. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2026 году мировой спрос на нефть вырастет на 850 тысяч баррелей в сутки, тогда как предложение увеличится на 2,4 млн баррелей. Это создает профицит более чем в 1,5 млн баррелей ежедневно — явно не в пользу стран-экспортеров, включая Россию.

Если же после ударов США в Иране действительно произойдут политические перемены и международные санкции с Тегерана будут сняты, иранская нефтяная отрасль может попытаться вернуться к историческим максимумам добычи — 6,6 млн баррелей в сутки, как в 1976 году. В этом случае Россия получит серьезного конкурента на рынке.

Вывод: несмотря на краткосрочный рост доходов из-за повышения цен, структурные проблемы российской экономики, санкционное давление, сокращение рынков сбыта и глобальный профицит нефти не позволят Путину извлечь долгосрочную выгоду из кризиса в Персидском заливе.

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