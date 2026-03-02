Белорусы все больше денег отдают на еду 22 2.03.2026, 18:37

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Доля расходов на продукты приближается к 40%.

Белстат подсчитал, что в IV квартале 2025 года домохозяйства имели ежемесячно в своем распоряжении в среднем 2946,2 рубля (в III квартале – 2915,6 рубля).

Доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума (496,96 рубля) сократилась за квартал с 3,4% до 3,3%. За официальной чертой бедности живет около 300 000 беларусов. Наибольшая доля несостоятельного населения – в Гомельской и Могилевской областях: 4,9%.

В среднем домохозяйства тратили ежемесячно 2836,5 рубля, из них 1961,5 рубля (69,2%) – на потребление:

— на продовольствие – 37,5% (кварталом ранее – 37,2%);

— на непродовольственные товары – 37% (было 35,9%);

— на услуги – 23,3% (24,7%).

Для Беларуси такая доля расходов на еду – обычное дело, сказала «Белсату» экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. И это много:

«Если мы сравним с соседней Польшей, то там домохозяйства расходуют на продукты питания 18-20% от общих расходов. Однако в любом случае следует понимать, что если 40% доходов идет на питание, то это достаточно много».

Эксперт констатировала, что на еде много не сэкономишь, без питания никак не обойтись, и если много денег идет на продукты, то люди не могут себе позволить другие вещи, например, отдых или саморазвитие.

«Можно сказать, что чем больше люди тратят на еду, то это говорит о доходах в целом – что доходов недостаточно», – подытожила Лузгина.

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