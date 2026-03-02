Под Минском продают эффектный «парящий» коттедж

Под Минском продают эффектный «парящий» коттедж16
- 2.03.2026, 19:39
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Раскрыта цена.
На рендерах этот коттедж выглядит интересно и необычно: строгие черно-белые объемы, «парящая» конструкция. А вот в реальности это все еще коробка без отделки, которую предстоит превратить в жилое пространство. И купить ее можно за нескромные $220 000 по курсу, отмечает «Онлайнер».
Находится недострой в Ратомке. Его площадь — 361 м², включая пять комнат и две террасы на 50 и 60 квадратных метров. Здание возвели еще в 2021 году, а после законсервировали. Фундамент здесь монолитный железобетонный, стены выполнены из газосиликатных блоков, а кровля в доме битумная. Также в коттедже установлены панорамные энергосберегающие стеклопакеты с ламинацией. А вот внешнюю и внутреннюю отделку придется взять на себя новому владельцу.
В проекте коттедж выглядит амбициозно и явно сможет выделиться на фоне окружающей застройки. Он состоит из двух объемов: основной «парит» на колоннах, второй служит основанием и выполнен в виде лаконичного прямоугольника. Контрастные черно-белые фасады подчеркивают эту игру форм. Визуально — современная архитектура с претензией на премиум и минимализм.
Сам земельный участок занимает 19,73 сотки и находится в пожизненном наследуемом владении.
Стоимость объекта — $220 000 в эквиваленте. Потенциал у дома очевидный, но доведение эффектной картинки до полноценного жилья потребует дополнительных вложений.