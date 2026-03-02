Израиль сбил дроны лазерной ПВО
- 2.03.2026, 22:19
- 14,434
Это кардинально меняет правила воздушной войны.
Израильская армия впервые применила в реальном бою новейшую систему лазерного перехвата Iron Beam («Железный луч»). Установка успешно уничтожила беспилотники, запущенные боевиками «Хезболлы».
О первом оперативном использовании технологии сообщило профильное издание IsraelDefense, передает «Униан».
Смертоносный свет: как работает новое оружие против дронов и ракет
Система использует луч мощностью 100 киловатт для мгновенного выжигания целей в небе. Это кардинально меняет правила воздушной войны. Перехват происходит со скоростью света, а затраты на один выстрел фактически равны стоимости электроэнергии. Это главное преимущество лазера перед дорогими ракетами-перехватчиками системы «Железный купол».
Инженеры компаний Rafael и Elbit Systems создавали этот проект более трех десятилетий. Только в сентябре Министерство обороны и ВВС Израиля завершили финальную серию тестов на юге страны. Тогда систему научили эффективно сбивать не только дроны, но и минометные мины и реактивные снаряды. В декабре 2025 года военные официально приняли первые установки на вооружение ЦАХАЛа.
Сейчас лазер стал частью многоуровневой защиты. Он работает в единой сети с комплексами «Праща Давида» и «Arrow». Поскольку «Хезболла» усилила обстрелы, нагрузка на ПВО возросла до критического предела. Новая технология должна закрыть пробелы на дистанциях от нескольких сотен метров до нескольких километров.