Эксперт: Следующие 48 часов станут решающими 2.03.2026, 20:25

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Израиль и США полностью контролируют иранское воздушное пространство.

Ситуация в Иране и вокруг него по состоянию на сейчас. Не буду вам пересказывать про масштабность ударов по иранской инфраструктуре, сами можете прочесть. Отмечу лишь, что израильские и американские воздушные силы полностью контролируют иранское воздушное пространство и война в этом плане больше похожа на расстрел. Главная задача – полная деградация оборонительного потенциала Ирана, считает директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Официальные каналы КСИР ночью распространили информацию об отмене фетвы Хаменеи по поводу запрета ядерного оружия. Это расценивается как последний акт шантажа, который спровоцировал коалицию на подготовку ударов по подземным объектам в Фордо. Бессмысленные, на мой взгляд, заявления, которые в очередной раз говорят о дальнейшей фрагментации оперативного управления.

Наблюдается самый глубокий конфликт между регулярной армией (Артеш) и Корпусом стражей за последние 40 лет. Сразу отмечу, чтобы не забросали гнилыми помидорами: верифицировать это очень трудно, но сигналы поступают (возможно, как часть дезинформации), так что я вам о них расскажу.

Итак, верифицированы локальные стычки в Тегеране (район правительственного квартала и штаб-квартиры «Вали-э-Аср»). Подразделения Артеш якобы отказались передавать КСИР резервы ПВО и участвовать в подавлении уличных протестов.

Сообщается о дистанцировании генералитета Артеш от 2суицидальных» приказов КСИР касательно атак на танкеры и базы США. Армия позиционирует себя как «институт национального спасения» для постреволюционного периода. По информации Института изучения войны (ISW), удары Израиля по штабам КСИР (Thar-Allah) значительно подорвали способность «стражей» контролировать столицу.

После подтверждения смерти Рахбара протесты вспыхнули с новой силой в Тегеране, Исфахане и Ширазе. Лозунги – прямые требования свержения Исламской республики.

Подтверждается массовый этап политических заключенных из тюрем «Эвин» и «Раджаи-Шахр». Их перевозят в стратегические объекты (Нетенз, штабы КСИР), чтобы использовать как «живые щиты». Это вынудило коалицию корректировать график ударов по центру столицы.

Принц Реза Пехлеви официально призвал силовиков переходить на сторону народа, заявив, что «режим доживает последние часы».

Хорошая новость: благодаря вмешательству Мохсена Резаи и давлению Китая Ормузский пролив открыт до начала торгов в понедельник. Это сбило панику на рынке нефти (Brent торгуется на уровне $78–80).

ОАЭ и Саудовская Аравия успешно отразили массированные ракетные атаки КСИР (True Promise IV). Позиция арабских столиц – полная нейтрализация иранской угрозы. То, что Украина упоминается как важный элемент усиления противовоздушной обороны стран Залива, – хороший знак. Своевременное заявление Владимира Зеленского об этом – нам плюс в карму.

Великобритания, Франция и Германия выразили поддержку праву иранского народа на демократический транзит, что является дипломатическим зеленым светом для действий коалиции.

Отказ Москвы вмешаться в конфликт на стороне Тегерана услышан в Пекине и Пхеньяне как сигнал о немощности РФ. Попытки Москвы связаться с Вашингтоном напрямую по этому вопросу оказались неудачными.

Пекин переходит к прямому управлению кризисом (кейс Ормузского пролива). Хорошо это или плохо – пока не понятно, но ажиотаж на рынках сбили.

Подытожим: в Тегеране господствует «двоевластие» между парализованным Переходным советом и радикальным крылом КСИР, которое готово к ядерной эскалации. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или последующей эскалации – если будет чем.

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