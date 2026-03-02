Какой в этом году будет весна в Беларуси 2 2.03.2026, 20:33

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Синоптики сделали прогноз.

Синоптики дали предварительный прогноз, какой в этом году будет весна в Беларуси. Стоит ли ждать очередной порции температурных аномалий и если да, то в какую сторону на этот раз качнётся маятник - надолго ли задержится зима или лето придёт раньше срока?

Предварительный прогноз на весь весенний сезон дали авторы тематического Telegram-канала @nadvorie. Для этого они проанализировали результаты 50 запусков одной и той же климатической модели - британской Unified Model от METOFFICE. Каждый раз модель запускали со слегка отличными исходными данными и наблюдали за тем, как внесённые изменения меняли на прогностическую модель, а затем обобщили полученные данные.

В результате получились следующие карты с прогнозом температурных аномалий в марте-мае 2026 года. Точные температурные значения в °C климатическая модель не приводит, а лишь даёт общее представление о вероятности того, что температура попадёт в одну из трёх категорий относительно климатической нормы.

Исходя из результатов анализа, авторы Telegram-канала пришли к выводу о том, что март 2026 года сулит более тёплую, чем обычно погоду для юго-запада Беларуси, но для большей части территории страны погода будет близка к климатической норме. А она, согласно многолетним данным Белгидромета, составляет в среднем +0,8°С .

Апрель этого года, по данным анализа, будет «нормальным» (климатическая норма по Белгидромету за период 1991-2025 годов составляет +7,8°С ).

А вот в мае вероятность более тёплых температур уже выше. Если учесть, что климатическая норма последнего весеннего месяца по Белгидромету составляет +13,4°С , это говорит о том, что как минимум конец весны порадует белорусов приятной тёплой погодой.

Тем временем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начали активную подготовку к весеннему паводку. В регионах, которые, согласно предварительным расчётам специалистов, могут оказаться этой весной в зоне подтопления, начали возводить защитные дамбы, а пользователи соцсетей наглядно показали, что в некоторых районах белорусского Полесья большая вода уже начала подбираться к жилым домам.

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