Продажи квартир в Минске заметно активизировались 2 2.03.2026, 20:58

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Статистика за февраль.

В феврале 2026-го на рынке недвижимости Минска (зафиксирован https://tochka.by/articles/life/prodazhi_kvartir_v_minske_zametno_aktivizirovalis_statistika_za_fevral/) рост активности после январского затишья. По предварительным данным Национального кадастрового агентства, во втором месяце года в столице зарегистрировано 907 сделок с квартирами.

Это уже на 250 больше, чем в январе, когда спрос традиционно снижался из-за праздников. При этом после дорегистрации итоговое количество за февраль может вырасти еще на 100–150 сделок.

Напомним, свой максимум в прошлом году столичный рынок показал в октябре. Тогда совершили 1408 сделок. А вот в ноябре активность резко упала до 1005 сделок.

Декабрь 2025-го выдался рекордным для зимы. В том месяце осуществили 1219 сделок.

Что в областных центрах

На втором месте после Минска по числу сделок в феврале оказалось Гродно. Там заключили 214 сделок. Это заметно меньше, чем в январе (338), и немного меньше, чем в декабре (221).

Третью позицию занял Гомель с 164 сделками. Это чуть больше январских 158, но меньше декабрьских 180.

В Бресте за февраль продали 127 квартир, в Витебске – 114. В этих городах, как и в Гродно, заметно снижение по сравнению с декабрем. Замыкает список Могилев с 78 сделками.

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