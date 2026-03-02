В Беларуси исчез населенный пункт 9 2.03.2026, 21:24

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Первый в 2026-ом году.

Упразднена деревня Бель в Бабиновичском сельсовете Лиозненского района Витебской области, сообщается в информационном бюллетене «Изменения наименований географических объектов Беларуси». Как уточняет blizko.by, это первый населенный пункт в этом году, который исчез с карты нашей страны.

Решение об упразднении деревни Бель было принято 4 февраля 2026 года. Однако опубликовано оно было в бюллетене только 2 марта.

В декабре 2025 года СМИ заметили, что в Беларуси перестали существовать сразу три железнодорожные станции и шесть деревень.

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