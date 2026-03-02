Что происходит на границе Беларуси с ЕС 2.03.2026, 22:12

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В 3,5 раза выросло количество попыток незаконного перехода границы.

В 3,5 раза — с 28 до 97 — выросло в феврале 2026 года по сравнению с январем количество зафиксированных соседними странами Евросоюза попыток незаконного перехода границы со стороны Беларуси, следует из проведенного «Позіркам» анализа оперативных данных их пограничных служб.

Польша зарегистрировала 52 попытки (13; рост в 4 раза), Литва — 25 (15; +66,7%), Латвия — 20 (0).

По сравнению с февралем 2025 года активность мигрантов в статистическом выражении сократилась в 7,1 раза.

За два месяца 2026 года соседние страны ЕС зафиксировали 125 попыток проникновения на свою территорию из Беларуси.

Прошедшая зима была самой холодной за почти пять лет миграционного кризиса (начался весной 2021 года).

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