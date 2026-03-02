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Электромобили Volkswagen будут иметь запас хода в 1000 километров

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  • 2.03.2026, 22:30
  • 8,822
Электромобили Volkswagen будут иметь запас хода в 1000 километров

Благодаря прорывной батарее.

Твердотельные батареи разработала китайская компания Gotion High-Tech, 25% которой принадлежит концерну Volkswagen. Они уже фактически готовы к массовому производству, сообщает сайт CarNewsChina.

Gotion High-Tech подготовила пробную конвейерную линию для сборки новых батарей мощностью 0,2 ГВт∙ч и начала разработку более крупной линии на 2 Гвт∙ч. С конца 2026 года твердотельные батареи начнут устанавливать на отдельные электрокары, а на запланированные объемы производства планируют выйти к 2030 году.

Твердотельные аккумуляторы Gotion имеют плотность энергии на уровне 350 Вт∙ч на кг, что на 40% больше, чем у литий-ионных батарей типа NMC. Это обеспечит электрокарам Volkswagen запас хода в 1000 км.

К тому же, твердотельные батареи легко переносят температуры от -40 до +80°C, то есть не сильно теряют заряд в мороз и не слишком чувствительны к перегреву. В экстремальном тесте аккумуляторы разогревали до +200°C и прокалывали стальным шипом толщиной 3 мм и они не загорались.

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