Зеленский потроллил премьера Венгрии

Зеленский потроллил премьера Венгрии3
- 2.03.2026, 22:55
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Президент Украины ответил и на условия Фицо.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции потроллил венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода «Дружба».
«В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», - сказал украинский президент.
Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению «Дружбы». Он отметил, что цена такому восстановлению - жизни украинцев, ведь россияне постоянно повторно наносят удары по энергообъектам.
«Кто-то слышал от Орбана или от Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо, - ред.), что мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны», - отметил он.
Президент Украины подтвердил, что Фицо согласился на личную встречу и добавил, что ожидает словацкого премьера в Украине.
«Наша команда передала даты для встречи с 6-9 марта - выбирайте дату. Фидбек медийный мы слышали «давайте встречаться в каком-то государстве». В каком я должен государстве с Фицо встречаться? Где нефтепровод «Дружба»? В Украине. Я его пригласил - он подтвердил, что приедет, welcome!», - сказал Зеленский.