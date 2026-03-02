закрыть
7 июня 2026, воскресенье, 23:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский потроллил премьера Венгрии

3
  • 2.03.2026, 22:55
  • 16,260
Зеленский потроллил премьера Венгрии

Президент Украины ответил и на условия Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции потроллил венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода «Дружба».

«В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», - сказал украинский президент.

Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению «Дружбы». Он отметил, что цена такому восстановлению - жизни украинцев, ведь россияне постоянно повторно наносят удары по энергообъектам.

«Кто-то слышал от Орбана или от Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо, - ред.), что мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны», - отметил он.

Президент Украины подтвердил, что Фицо согласился на личную встречу и добавил, что ожидает словацкого премьера в Украине.

«Наша команда передала даты для встречи с 6-9 марта - выбирайте дату. Фидбек медийный мы слышали «давайте встречаться в каком-то государстве». В каком я должен государстве с Фицо встречаться? Где нефтепровод «Дружба»? В Украине. Я его пригласил - он подтвердил, что приедет, welcome!», - сказал Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина