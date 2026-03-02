Зеленский потроллил премьера Венгрии 3 2.03.2026, 22:55

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Президент Украины ответил и на условия Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции потроллил венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода «Дружба».

«В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», - сказал украинский президент.

Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению «Дружбы». Он отметил, что цена такому восстановлению - жизни украинцев, ведь россияне постоянно повторно наносят удары по энергообъектам.

«Кто-то слышал от Орбана или от Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо, - ред.), что мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны», - отметил он.

Президент Украины подтвердил, что Фицо согласился на личную встречу и добавил, что ожидает словацкого премьера в Украине.

«Наша команда передала даты для встречи с 6-9 марта - выбирайте дату. Фидбек медийный мы слышали «давайте встречаться в каком-то государстве». В каком я должен государстве с Фицо встречаться? Где нефтепровод «Дружба»? В Украине. Я его пригласил - он подтвердил, что приедет, welcome!», - сказал Зеленский.

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