Белорусы выстроились в гигантскую очередь 10 2.03.2026, 23:15

14,710

В областном центре замечен ажиотаж.

В Могилеве замечена огромная очередь. На этот раз такой ажиотаж вызвал рыбный павильон.

Известно, что люди пришли закупиться рыбой с Камчатки.

Журналисты Tochka.by изучили ассортимент и цены, а также бурную реакцию в социальных сетях.

Блогер выложила в TikTok пост о том, как могилевчане закупаются на рынке. Что интересно, и цены немаленькие.

К примеру, рыба различного копчения может стоить почти 100 белорусских рублей за 1 кг. Самый бюджетный вариант – скумбрия, ее цена – 39 за 1 кг. А вот балык симы – 85.

Филе семги продается по 97 за 1 кг, палтус – 98, нерка – 79, кальмар – 57.

Пользователи начали активно комментировать видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com