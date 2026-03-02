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Белорусы выстроились в гигантскую очередь

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  • 2.03.2026, 23:15
  • 14,710
Белорусы выстроились в гигантскую очередь

В областном центре замечен ажиотаж.

В Могилеве замечена огромная очередь. На этот раз такой ажиотаж вызвал рыбный павильон.

Известно, что люди пришли закупиться рыбой с Камчатки.

Журналисты Tochka.by изучили ассортимент и цены, а также бурную реакцию в социальных сетях.

Блогер выложила в TikTok пост о том, как могилевчане закупаются на рынке. Что интересно, и цены немаленькие.

@verooooon.nn Кто покупал? Как вам? #рыба #камчатка #могилев #рекомендации ♬ оригинальный звук - Вероника| Покупки 🛍️

К примеру, рыба различного копчения может стоить почти 100 белорусских рублей за 1 кг. Самый бюджетный вариант – скумбрия, ее цена – 39 за 1 кг. А вот балык симы – 85.

Филе семги продается по 97 за 1 кг, палтус – 98, нерка – 79, кальмар – 57.

Пользователи начали активно комментировать видео.

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