Белорусы выстроились в гигантскую очередь

Белорусы выстроились в гигантскую очередь10
- 2.03.2026, 23:15
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В областном центре замечен ажиотаж.
В Могилеве замечена огромная очередь. На этот раз такой ажиотаж вызвал рыбный павильон.
Известно, что люди пришли закупиться рыбой с Камчатки.
Журналисты Tochka.by изучили ассортимент и цены, а также бурную реакцию в социальных сетях.
Блогер выложила в TikTok пост о том, как могилевчане закупаются на рынке. Что интересно, и цены немаленькие.
@verooooon.nn Кто покупал? Как вам? #рыба #камчатка #могилев #рекомендации ♬ оригинальный звук - Вероника| Покупки 🛍️
К примеру, рыба различного копчения может стоить почти 100 белорусских рублей за 1 кг. Самый бюджетный вариант – скумбрия, ее цена – 39 за 1 кг. А вот балык симы – 85.
Филе семги продается по 97 за 1 кг, палтус – 98, нерка – 79, кальмар – 57.
Пользователи начали активно комментировать видео.