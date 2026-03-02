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Пилот ЦАХАЛа уклонился от ракеты ПВО Ирана

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  • 2.03.2026, 23:45
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Пилот ЦАХАЛа уклонился от ракеты ПВО Ирана

Опубликовано видео из кабины истребителя.

Армия обороны Израиля обнародовала видеозапись из кабины пилота истребителя ВВС, демонстрирующую момент уклонения от пуска иранской системы противовоздушной обороны во время операции над Тегераном.

На опубликованных кадрах слышны переговоры лётчиков. Пилоты сообщают о повторных пусках ракет и необходимости изменить траекторию полёта. В одном из фрагментов слышно: «Ещё один запуск, дополнительный пуск. Он сбивает нас с курса, поднимаемся выше облаков». На видео также заметен след ракеты, проходящей в стороне от самолёта. В армейской пресс-службе этот эпизод назвали успешным уклонением от ракеты.

По данным военных, с начала операции ВВС Израиля выполнили около тысячи боевых вылетов для нанесения ударов по целям на территории Ирана.

Параллельно к ударам подключены и Воздушные силы США. На брифинге в Пентагоне председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что за первые двое суток американские военные применили десятки тысяч боеприпасов.

В операции участвовали стратегические бомбардировщики B-2, совершившие 37-часовой перелёт из США в Иран и обратно. По словам Кейна, они использовали высокоточные проникающие боеприпасы для поражения подземных объектов на юге страны.

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