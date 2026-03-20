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Трамп ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор

  • 20.03.2026, 1:09
  • 8,390
Трамп ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор
Фото: Getty Images

Президент США объяснил, что такое «сюрприз» в присутствии премьера Японии.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити напомнил о нападении на Перл-Харбор в ответ на вопрос журналиста о начале операции против Ирана. Трансляция переговоров доступна на YouTube-канале Белого дома.

Японский журналист спросил у Трампа, почему США не проинформировали союзников о начале операции против Ирана.

«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — ответил президент США.

Япония атаковала Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов бомбардировок США потеряли 2403 военнослужащих, лишились четырех линкоров, трех крейсеров и около 200 самолетов.

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