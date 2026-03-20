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В оппозиции Норвегии выступили за вступление в ЕС

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  • 20.03.2026, 5:09
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В оппозиции Норвегии выступили за вступление в ЕС

Из-за растущих угроз по всему миру.

Норвегия должна вновь подать заявку на вступление в Европейский Союз с учетом общих вызовов в сфере безопасности, в частности со стороны России, считает лидер норвежской оппозиционной Консервативной партии Ине Эриксен Сёрейде.

Об этом норвежская политик сказала в интервью Politico.

Сёрейде утверждает, что в условиях войн и растущих угроз по всему миру отношения на расстоянии между Брюсселем и Осло больше не соответствуют поставленным задачам.

«По моему мнению, а также по мнению моей партии, нам было бы наиболее выгодно стать полноправными членами ЕС. Я постоянно говорю о необходимости конструктивной дискуссии, основанной на том, каким является ЕС сегодня, а не каким он был в 1994 году», – сказала она.

Потенциальная заявка Исландии на вступление в ЕС является еще одним стимулом для Осло стремиться к членству, добавила лидер норвежских консерваторов.

«Если Исландия решит на референдуме возобновить переговоры, это будет совсем другая ситуация. Я не говорю, что действия Исландии сами по себе изменят мнение норвежцев, но это может привести к определенным институциональным изменениям, а также к иному подходу со стороны ЕС, что усложнит нам пребывание за пределами Союза», – отметила она.

Помимо преимуществ в сфере торговли, Сёрейде назвала оборону, космическую отрасль, здравоохранение и безопасность в Арктике как сферы, в которых Осло получило бы выгоду от полноправного членства в ЕС.

Тот факт, что Норвегия не является членом ЕС, но тем не менее переносит его законодательство в свое национальное, означает, что страна «теряет много возможностей во многих сферах», подчеркнула она.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но через два года эта инициатива была отклонена на референдуме. С тех пор Норвегия является членом Европейского экономического пространства, что означает, что она принимает многие правила и нормы ЕС, а также является членом НАТО.

Вопрос членства Норвегии в ЕС неоднократно поднимался в течение последних 30 лет, и избиратели обычно выступали против этого.

В последние годы опросы показывают, что большинство населения по-прежнему против вступления в ЕС, поскольку опасения относительно защиты огромных энергетических богатств Норвегии перевешивают преимущества членства. В парламенте Норвегии большинство депутатов выступает против членства.

Однако поддержка вступления в ЕС выросла за последние 18 месяцев на фоне напряженности в трансатлантических отношениях и угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

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