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Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 движутся к Ближнему Востоку

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  • 20.03.2026, 8:07
  • 4,846
Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 движутся к Ближнему Востоку

США ускорили переброску сил.

Представитель Пентагона сообщил о досрочной переброске американских морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая задействована в противодействии Ирану.

Об этом сообщает Newsmax.

Ускоренная переброска сил

Американские вооруженные силы ускорили отправку тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток.

Как сообщили источники, десантная оперативная группа под командованием корабля USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты вышла с западного побережья США с опережением первоначального графика.

Состав десантной группы

В состав группы входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.

На борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев.

Кроме личного состава, суда перевозят истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.

Путь через Индо-Тихоокеанский регион

По маршруту к Ближнему Востоку группа пройдет через Индо-Тихоокеанский регион.

После прибытия к зоне конфликта она объединится с десантным кораблем USS Tripoli.

В дальнейшем к соединению присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

Общая численность и задачи

В результате переброски в регион конфликта будет доставлено около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

Основная цель — усиление группировки и поддержка операций против Ирана, включая возможное использование авиации и десантной техники.

Значение переброски

Досрочная переброска морских пехотинцев и техники позволяет США оперативно наращивать силы на стратегически важном направлении.

Такой шаг демонстрирует готовность армии реагировать на угрозы и поддерживать стабильность в регионе.

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