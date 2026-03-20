Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 движутся к Ближнему Востоку

Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 движутся к Ближнему Востоку10
- 20.03.2026, 8:07
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США ускорили переброску сил.
Представитель Пентагона сообщил о досрочной переброске американских морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая задействована в противодействии Ирану.
Об этом сообщает Newsmax.
Ускоренная переброска сил
Американские вооруженные силы ускорили отправку тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток.
Как сообщили источники, десантная оперативная группа под командованием корабля USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты вышла с западного побережья США с опережением первоначального графика.
Состав десантной группы
В состав группы входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.
На борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев.
Кроме личного состава, суда перевозят истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.
Путь через Индо-Тихоокеанский регион
По маршруту к Ближнему Востоку группа пройдет через Индо-Тихоокеанский регион.
После прибытия к зоне конфликта она объединится с десантным кораблем USS Tripoli.
В дальнейшем к соединению присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.
Общая численность и задачи
В результате переброски в регион конфликта будет доставлено около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.
Основная цель — усиление группировки и поддержка операций против Ирана, включая возможное использование авиации и десантной техники.
Значение переброски
Досрочная переброска морских пехотинцев и техники позволяет США оперативно наращивать силы на стратегически важном направлении.
Такой шаг демонстрирует готовность армии реагировать на угрозы и поддерживать стабильность в регионе.