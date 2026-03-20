В Мексике ликвидировали 11 союзников наркобарона, который ждет приговора в США
- 20.03.2026, 8:21
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Нанесен сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа.
Военно-морские силы Мексики нанесли сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, операция морской пехоты стала ответом на дерзкое нападение боевиков из заранее подготовленного здания-крепости. Силовики не только ликвидировали отряд штурмовиков, но и изъяли арсенал мощного огнестрельного оружия и современное тактическое снаряжение.
Дочь наркобарона в эпицентре боя
Самой большой неожиданностью во время зачистки объектов стало присутствие дочери самого «Эль-Майо» Замбады. Несмотря на то, что она находилась в одном из помещений, где скрывались боевики, командование ВМС приняло неординарное решение:
Освобождение: Из-за отсутствия прямых доказательств ее участия в преступной деятельности женщину передали членам семьи.
Задержание: В то же время в том же месте удалось взять живым другого влиятельного члена организации, который сейчас дает показания.
Битва за миллиарды и безопасность ЧМ-2026
Этот разгром произошел в критический для Мексики момент. Страна готовится к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в июне, и безопасность миллионов туристов оказалась под угрозой из-за внутренних войн картелей.
Президент Клаудия Шейнбаум обещала обуздать насилие, однако после ареста Замбады в 2024 году ситуация только обострилась. Фракция «Лос-Майос» пытается удержать влияние, пока их главарь соглашается на конфискацию 15 миллиардов долларов дохода от наркоторговли в рамках сделки со следствием в США.
Повышенная готовность
Мексиканские силы безопасности находятся в состоянии максимального напряжения. В дополнение к разгрому «Лос-Майос», военные недавно ликвидировали лидера картеля «Новое поколение Халиско», что спровоцировало новую волну мести.
Власти уже направили в Синалоа дополнительные 1600 военнослужащих, чтобы предотвратить полномасштабный хаос на улицах перед началом мундиаля.