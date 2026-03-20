закрыть
25 июня 2026, четверг, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мексике ликвидировали 11 союзников наркобарона, который ждет приговора в США

  • 20.03.2026, 8:21
  • 3,328
В Мексике ликвидировали 11 союзников наркобарона, который ждет приговора в США

Нанесен сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа.

Военно-морские силы Мексики нанесли сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, операция морской пехоты стала ответом на дерзкое нападение боевиков из заранее подготовленного здания-крепости. Силовики не только ликвидировали отряд штурмовиков, но и изъяли арсенал мощного огнестрельного оружия и современное тактическое снаряжение.

Дочь наркобарона в эпицентре боя

Самой большой неожиданностью во время зачистки объектов стало присутствие дочери самого «Эль-Майо» Замбады. Несмотря на то, что она находилась в одном из помещений, где скрывались боевики, командование ВМС приняло неординарное решение:

Освобождение: Из-за отсутствия прямых доказательств ее участия в преступной деятельности женщину передали членам семьи.

Задержание: В то же время в том же месте удалось взять живым другого влиятельного члена организации, который сейчас дает показания.

Битва за миллиарды и безопасность ЧМ-2026

Этот разгром произошел в критический для Мексики момент. Страна готовится к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в июне, и безопасность миллионов туристов оказалась под угрозой из-за внутренних войн картелей.

Президент Клаудия Шейнбаум обещала обуздать насилие, однако после ареста Замбады в 2024 году ситуация только обострилась. Фракция «Лос-Майос» пытается удержать влияние, пока их главарь соглашается на конфискацию 15 миллиардов долларов дохода от наркоторговли в рамках сделки со следствием в США.

Повышенная готовность

Мексиканские силы безопасности находятся в состоянии максимального напряжения. В дополнение к разгрому «Лос-Майос», военные недавно ликвидировали лидера картеля «Новое поколение Халиско», что спровоцировало новую волну мести.

Власти уже направили в Синалоа дополнительные 1600 военнослужащих, чтобы предотвратить полномасштабный хаос на улицах перед началом мундиаля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко