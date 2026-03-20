Война против Ирана: США ускорили отправку морской пехоты и F-35 26 20.03.2026, 8:36

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иллюстративное фото: U.S. Navy

(Обновлено) Переброска сил идет с опережением графика.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 20-го дня войны.

23:07 Пентагон готовится к развертыванию американских сухопутных войск в Иране, сообщает CBS News.

22:53 Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать военные базы на территории Великобритании для ударов по иранским ракетным позициям, с которых осуществляются атаки на суда в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

22:44 Союзникам удалось критически подорвать оборонный и ядерный потенциал Тегерана. Иран лишился возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

21:16 США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного, сообщает Reuters.

20:11 Российские власти предложили США сделку. Москва пообещала прекратить обмен разведданными с Ираном в случае, если Вашингтон прекратит такой обмен с Украиной, сообщает Politico. Администрация Трампа отклонила эти торги.

17:56 Авиация США наносит удары по быстроходным катерам Ирана в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в течение нескольких дней в операции задействованы штурмовики A-10 и вертолёты AH-64, которые атакуют иранские катера, мешающие коммерческому судоходству через пролив.

Источник отметил, что переброшенные в регион истребители и ранее могли участвовать в противодействии иранским катерам и ракетам, однако усиление авиационной группировки позволило нарастить интенсивность операций.

15:20 США и Израиль нанесли удар по портам на юге Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, в результате атаки были уничтожены 16 гражданских и коммерческих судов. Удары пришлись по портам Бендер-Ленге и Бендер-Керуг у Ормузского пролива.

13:58 США и некоторые из их союзников начали использовать штурмовики для ударов по иранским военным кораблям и вертолеты Apache в борьбе с беспилотниками, чтобы освободить Ормузский пролив.

Это первый этап операции, которая должна обеспечить кораблям ВМС США возможность зайти в пролив, организовав охрану и сопровождение коммерческих судов в Персидский залив и из него. На зачистку пролива и его побережья могут уйти недели. Тяжеловооруженные самолеты A-10 Warthog и ударные вертолеты Apache выполняют полеты над проливом и у южного побережья Ирана. Самолеты охотятся за иранскими быстроходными катерами. Некоторые же союзники США используют вертолеты для борьбы с одноразовыми ударными дронами.

13:19 Иран в ночь на 20 марта нанес повторный воздушный удар по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади в Кувейте, в результате чего на его территории начался пожар.

По данным Al Jazeera, удар по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади нанесли иранские БпЛА в пятницу рано утром. В результате на предприятии начался пожар. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Сейчас местные аварийные службы пытаются потушить пожары. Некоторые объекты НПЗ в целях безопасности остановлены. Это уже второй удар иранской армии по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади за последние два дня. Перед этим иранцы его атаковали 19 марта.

12:44 В Иране заявили о ликвидации высокопоставленного представителя сил безопасности. Речь идет о пресс-секретаре Корпуса стражей исламской революции — Али Мохаммеде Наини, который, по данным иранского агентства Tasnim, был ликвидирован в результате удара по Тегерану. Наини на протяжении десятилетий играл важную роль в информационной и идеологической работе корпуса, а в последние годы был одним из ключевых «голосов» организации.

12:21 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате совместной военной операции США и Израиля Иран лишился возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты. Как пишет The Times of Israel, выступая перед журналистами, он подчеркнул, что сейчас Тегеран «слабее, чем когда-либо», а его пустеющие ракетный и беспилотный арсеналы вскоре будут полностью уничтожены.

12:19 Армия США в ходе военной операции против Ирана нанесла воздушный удар по военному заводу в городе Карадж, на котором выпускали баллистические

ракеты.

Prior to Operation Epic Fury, the Iranian regime used the Karaj Surface-to-Surface Missile Plant to assemble ballistic missiles that threatened Americans, neighboring countries, and commercial shipping. The photo dated March 1, 2026, shows the plant prior to U.S. strikes. The… pic.twitter.com/QEs5toZQpX — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

10:58 США разбомбили завод баллистических ракет в Иране.

Армия США в ходе военной операции против Ирана нанесла воздушный удар по военному заводу в городе Карадж, на котором выпускали баллистические ракеты. Как сообщает американское командование, ракеты, выпускавшиеся на заводе в Карадже, представляли угрозу американцам, соседним странам, а также свободному судоходству в Ормузском проливе и Персидском заливе.

08:07 США ускорили отправку тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток.

Десантная оперативная группа под командованием корабля USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты вышла с западного побережья США с опережением первоначального графика. В состав группы входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock. На борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев. Кроме личного состава, суда перевозят истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу. По маршруту к Ближнему Востоку группа пройдет через Индо-Тихоокеанский регион. После прибытия к зоне конфликта она объединится с десантным кораблем USS Tripoli. В дальнейшем к соединению присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore. В результате переброски в регион конфликта будет доставлено около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

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