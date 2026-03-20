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В оккупированном Алчевске атакован металлургический завод

  • 20.03.2026, 9:29
  • 3,584
В оккупированном Алчевске атакован металлургический завод

Зарево было видно издалека.

На временно оккупированной Луганщине в ночь на 20 марта звучали взрывы. Под атакой дронов находился захваченный Россией город Алчевск.

Атакован был, предположительно, Алчевский металлургический комбинат, работающий на российскую «оборонку». Об атаке пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О дроновой атаке по Алчевску, захваченному Россией еще с лета 2014 года, в Exilenova+ сообщили около 05:30 утра 20 марта.

В канале было опубликовано снятое жителями города видео с моментом прилета.

На кадрах слышен гул мотора дрона. В какой-то момент он резко начинает снижаться – и поражает цель. Камера автора видео зафиксировала взрыв и поднявшийся столб огня.

«Алчевск, Луганская область, сообщают о атаке на Алчевский металлургический комбинат», – отмечает Exilenova+.

Ранее, в начале декабря 2025 года, на этот завод уже прилетало – и неспроста. После того удара в Генштабе ВСУ объясняли: на Алчевском металлургическом комбинате изготавливают комплектующие (корпуса) для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

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