В оккупированном Алчевске атакован металлургический завод 20.03.2026, 9:29

3,584

Зарево было видно издалека.

На временно оккупированной Луганщине в ночь на 20 марта звучали взрывы. Под атакой дронов находился захваченный Россией город Алчевск.

Атакован был, предположительно, Алчевский металлургический комбинат, работающий на российскую «оборонку». Об атаке пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О дроновой атаке по Алчевску, захваченному Россией еще с лета 2014 года, в Exilenova+ сообщили около 05:30 утра 20 марта.

В канале было опубликовано снятое жителями города видео с моментом прилета.

На кадрах слышен гул мотора дрона. В какой-то момент он резко начинает снижаться – и поражает цель. Камера автора видео зафиксировала взрыв и поднявшийся столб огня.

«Алчевск, Луганская область, сообщают о атаке на Алчевский металлургический комбинат», – отмечает Exilenova+.

Ранее, в начале декабря 2025 года, на этот завод уже прилетало – и неспроста. После того удара в Генштабе ВСУ объясняли: на Алчевском металлургическом комбинате изготавливают комплектующие (корпуса) для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com