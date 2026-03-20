Как известные политзаключенные выглядели до и после освобождения 16 20.03.2026, 10:07

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Фото: BNS/IMAGO

Некоторое провели более 2000 дней за решеткой.

В Беларуси 19 марта прошло масштабное освобождение политзаключенных — заявлялось о помиловании 250 человек, 15 из которых выдворили в Литву. «Зеркало» показало, как внешне за время заключения изменились некоторые известные личности.

Эдуард Пальчис

Эдуард Пальчис долгое время был известен под псевдонимом Джон Сильвер, под которым вел блог 1863x.com, противостоявший российской пропаганде.

Несколько раз его задерживали в Беларуси (за «разжигание розни» и «распространение порнографии») и России (якобы за неуплату налогов). В 2016 году Минский городской суд приговорил блогера к 1 году 9 месяцам домашней химии и освободил в заде суда.

После этого Пальчис не бросил активистскую деятельность: он участвовал в митинге против строительства бизнес-центра в Куропатах, предлагал поменять название в минском барбершопе Chekist, собирал в метро подписи в поддержку белорусского языка. За все это его наказывали штрафами.

Летом 2020 года Пальчису несколько раз заочно назначили сутки за участие в пикете. Осенью того же года его арестовали, а в декабре 2021 года он получил 13 лет колонии усиленного режима. Его признали виновным по четырем статьям УК — за «разжигание розни», «организацию массовых беспорядков», «грубое нарушение общественного порядка» и «призывы к санкциям».

Кроме того, суд обязал блогера выплатить 575 тысяч рублей в пользу УП «Минсктурист», КТУП «Минсктранс», ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», АКУП «Спецкоммунавтотранс» и ПКУП «Минскзеленстрой» — он якобы нанес им имущественный вред своими действиями.

В заключении Пальчис провел 1999 дней, согласно dissidentby — с 27 сентября 2020 года.

Катерина Бахвалова (Андреева)

Катерина Андреева работала журналисткой на телеканале «Белсат». Ее задержали в ноябре 2020 года во время стрима с «площади Перемен», где силовики жестко разгоняли протестующих. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы, однако потом на нее завели новое уголовное дело — об измене государству. Процесс был закрытым. С учетом предыдущего срока она получила 8 лет и 3 месяца лишения свободы. Отбывала наказание в гомельской ИК № 4.

Катерина Андреева провела за решеткой 1950 дней.

Никита Золотарев

Никиту Золоторева задержали в 2020-м, когда ему было 16 лет якобы за то, что тот якобы бросил «коктейль Молотова» в сторону военнослужащих. Вместе с Леонидом Ковалевым и 25-летним Дмитрием Корнеевым его обвинили за события 10 августа 2020 года по трем статьям УК:

293 (Организация массовых беспорядков);

295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ);

364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Его приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Парень болеет эпилепсией.

Репрессии затронули и семью Никиты. Его отца Михаила Лапунова неоднократно арестовывали по ст. 19.11 КоАП за «распространение экстремистских материалов», а в 2023 году КГБ признал «экстремистским формированием» чат «Гомель за Никиту Золотарева», за что его отправили в колонию.

Молодой человек провел более 2000 дней в заключении.

Валентин Стефанович

Валентин Стефанович — член совета правозащитного центра «Вясна», вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH). Он был задержан 14 июля 2021 года вместе с Владимиром Лабковичем — юристом «Вясны» и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы». Мужчинам предъявили обвинения по ст. 228 УК Беларуси (Контрабанда) и ч. 2 ст. 342 (Финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Суд приговорил Стефановича к девяти годам колонии в условиях усиленного режима. Позже МВД добавило Валентина в «список экстремистов».

Валентин Стефанович провел 1709 дней за решеткой.

Напомним, 19 марта сообщалось, что на свободу из колонии должны выйти 250 политзаключенных. Из них 15 отправили в Литву, 235 остались в Беларуси. Это произошло после того как спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко.

После встречи Коул объявил о снятии санкций с «Белинвестбанка», Банка развития и Министерства финансов, а также об исключении из санкционных списков «Беларуськалия» и Беларусской калийной компании.

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