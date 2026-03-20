закрыть
25 июня 2026, четверг, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Запорожье ликвидировали оккупанта, который имел при себе интересный рапорт

9
  • 20.03.2026, 10:36
  • 16,098
На Запорожье ликвидировали оккупанта, который имел при себе интересный рапорт

В документе содержится информация, которую российское командование хотело бы скрыть.

Украинские защитники зафиксировали очередное военное преступление командования российских захватчиков – этот раз против собственных солдат. Это произошло на Запорожском направлении, где командование 114-го мотострелкового полка армии российских оккупантов отказывает своим военным в неотложной медицинской помощи.

Военное преступление зафиксировали воины 225-го штурмового полка «Черный лебедь». Они нашли соответствующий документ у убитого во время очередного «мясного штурма» захватчика.

Преступление командиров оккупантов

В частности, штурмовики 225 ОШП нашли документы россиянина Сергея Отченко, который был ликвидирован под населенным пунктом Святопетровка Гуляйпольского района. Сергей имел «отказной рапорт», в котором отметил, что отказывается идти в мясной штурм, потому что нуждается в ампутации пальца на ноге.

«Это не помешало его командованию послать его умирать, потому что российский солдат стоит меньше украинского сброса FPV-дрона», – отметили в 225-м полку и показали документы убитого.

Также украинские защитники вновь призвали россиян сдаваться.

«Если вы не хотите умереть, как Сергей, в ненужных лобовых штурмах, то пишите @svoboda_225, мы поможем вам выйти живыми», – отметили в 225-м полку.

Что известно о полку

225-й отдельный штурмовой полк «Черный лебедь» был создан на базе 225-го батальона 127-й бригады ТрО (бригаду собрали в марте 2022 года, после начала масштабного российского вторжения).

Защитники этого подразделения сначала воевали на Харьковщине, а позже – под Бахмутом, Авдеевкой, Часовым Яром.

В августе 2024 года бойцы 225 ОШП воевали в Курской области (как подразделение прорыва).

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко