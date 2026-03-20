На Запорожье ликвидировали оккупанта, который имел при себе интересный рапорт 9 20.03.2026, 10:36

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В документе содержится информация, которую российское командование хотело бы скрыть.

Украинские защитники зафиксировали очередное военное преступление командования российских захватчиков – этот раз против собственных солдат. Это произошло на Запорожском направлении, где командование 114-го мотострелкового полка армии российских оккупантов отказывает своим военным в неотложной медицинской помощи.

Военное преступление зафиксировали воины 225-го штурмового полка «Черный лебедь». Они нашли соответствующий документ у убитого во время очередного «мясного штурма» захватчика.

Преступление командиров оккупантов

В частности, штурмовики 225 ОШП нашли документы россиянина Сергея Отченко, который был ликвидирован под населенным пунктом Святопетровка Гуляйпольского района. Сергей имел «отказной рапорт», в котором отметил, что отказывается идти в мясной штурм, потому что нуждается в ампутации пальца на ноге.

«Это не помешало его командованию послать его умирать, потому что российский солдат стоит меньше украинского сброса FPV-дрона», – отметили в 225-м полку и показали документы убитого.

Также украинские защитники вновь призвали россиян сдаваться.

«Если вы не хотите умереть, как Сергей, в ненужных лобовых штурмах, то пишите @svoboda_225, мы поможем вам выйти живыми», – отметили в 225-м полку.

Что известно о полку

225-й отдельный штурмовой полк «Черный лебедь» был создан на базе 225-го батальона 127-й бригады ТрО (бригаду собрали в марте 2022 года, после начала масштабного российского вторжения).

Защитники этого подразделения сначала воевали на Харьковщине, а позже – под Бахмутом, Авдеевкой, Часовым Яром.

В августе 2024 года бойцы 225 ОШП воевали в Курской области (как подразделение прорыва).

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