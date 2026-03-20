США разбомбили завод баллистических ракет в Иране 20.03.2026, 10:58

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Опубликовано видео последствий.

Армия США в ходе военной операции против Ирана нанесла воздушный удар по военному заводу в городе Карадж, на котором выпускали баллистические ракеты.

Об этом в своем аккаунте в соцсети X написало Центральное командование США (CENTCOM).

В заявлении CENTCOM говорится, что баллистические ракеты, выпускавшиеся на заводе в Карадже, представляли угрозу американцам, соседним странам, а также свободному судоходству в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В связи с этим в рамках операции «Эпическая ярость» в марте текущего года армия США нанесла удар по этому военному объекту при помощи высокоточных боеприпасов.

CENTCOM разместил фотографии завода в Карадже до удара высокоточным оружием, и после него. На фотографиях видно, что объект практически полностью разрушен.

Уничтожение ракетной промышленности Ирана (от заводов по производству твердого топлива до сборочных линий и складов готовой продукции) является одной из целей военной операции США и Израиля, которую они начали 28 февраля.

На данный момент союзники нанесли около 16 тысяч ударов по иранским военным и стратегическим целям.

Представители Армии обороны Израиля утверждают, что в результате ударов союзников на территории Ирана полностью прекращено производство баллистических ракет.

Например, ВВС Израиля разбомбили завод в Шахруде, который специализировался на производстве твердотопливных двигателей для ракет. Это был стратегический военный объект для Тегерана.

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