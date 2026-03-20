«Россия бросает в бой последние ресурсы» 4 20.03.2026, 11:19

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Алексей Мельник

Фото: Главред

ВСУ сдерживают новое давление и наносят оккупантам огромные потери.

Действительно ли российская армия начала новое наступление на Донецком и Запорожском направлениях ? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Да, последние два дня фиксируется аномальная активность армии РФ. Если в первые две недели марта количество боевых столкновений было чуть больше 100, то, к примеру, в последние дни эта цифра доходила до 280.

Как минимум в два раза возросла интенсивность. То, что отмечают наши военные, в том числе генерал Александр Сырский, — это, с одной стороны, улучшение погодных условий, то есть подсыхание грунта, плюс в этих регионах были дожди, туманы, неблагоприятные условия для полетов беспилотников. Россияне попытались воспользоваться этими возможностями.

Но результат тоже, как говорится, налицо. Если среднесуточные потери до этого были зафиксированы на уровне менее тысячи человек, то в последние два дня это 1500–1700, то есть тоже практически в два раза больше. Прямая корреляция между активностью и количеством боевых потерь.

Причем здесь важно отметить то, о чем сказал командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди: это не просто оценочные данные, практически все эти потери зафиксированы документально, на камеру.

— Оккупанты несут колоссальные потери. Может ли истощение живой силы остановить российскую армию уже в этом году?

— Россияне готовятся, наверное, использовать последнюю возможность проведения наступательной операции, потому что, скорее всего, без каких-то радикальных мер в плане мобилизации наступательный ресурс у россиян в этом году будет практически полностью исчерпан. Поэтому сейчас россиян, по крайней мере, оценивают так, что у них это одна из последних возможностей добиться оперативного прорыва на линии фронта.

— Появляются сообщения об успешных контратаках ВСУ в Днепропетровской области и под Степногорском. Каких результатов удалось добиться и меняет ли это ситуацию на фронте?

— Правильно вы сказали, что речь идет о контратаках, не идет речь о контрнаступлениях. Контратаки также были предприняты, используя благоприятные условия, которые сложились.

Многие отмечают фактор Starlink. Это то, что отключение Starlink у россиян создало огромные проблемы со связью, серьезные проблемы для работы беспилотников, которые радиоуправляемые, не на оптоволокне. У россиян с момента принятия этого решения об отключении Starlink значительно ослабла способность контролировать поле боя и использовать беспилотники.

ВСУ смогли за это время с помощью дронов зачистить серую зону и, по сообщениям, расширить ее на глубину около 50 километров, уничтожая места скопления личного состава, техники, логистику. По сути, использование такого окна возможностей не будет бесконечным, но грех было им не воспользоваться.

Есть подтвержденные данные о том, что впервые за достаточно длительный период баланс территорий, оккупированных и над которыми восстановили контроль ВСУ, уже не в пользу России.

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