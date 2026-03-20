К Лукашенко придут кредиторы 19 20.03.2026, 15:51

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Как вам такое снятие санкций?

Журналист Виктор Малишевский обратил внимание на интересную деталь, связанную со снятием санкций Соединенных Штатов Америки с белорусского режима:

— А теперь, когда США сняли санкции с нашего минфина в обмен на заложников, Беларуси придется платить по долгам, которые мы успешно игнорили несколько лет, ссылаясь на эти санкции.

Например, только держателям белорусских еврооблигаций минфин РБ задолжал 2.67 млрд. долларов.

И там еще Международный банк реконструкции и развития (почти 1 млрд.)

Как вам такое снятие санкций?

Напомним, США снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и министерства финансов. В обмен режим Лукашенко отпустил на свободу 250 политзаключенных.

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