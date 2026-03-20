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Житель Санкт-Петербурга обнаружен мертвым в белорусском санатории

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  • 20.03.2026, 11:51
  • 10,768
Житель Санкт-Петербурга обнаружен мертвым в белорусском санатории

Инцидент произошёл в санатории «Ченки».

В одном из белорусских санаториев скончался гражданин России, сообщает районное издание «Маяк».

Инцидент произошёл в санатории «Чёнки», расположенном в Гомельской области. Утром в среду, 18 марта, сотрудники учреждения обнаружили без признаков жизни 54-летнего отдыхающего из Санкт-Петербурга, не имевшего постоянного места работы.

По предварительной информации медиков, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

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