МАРТ взялся за крупного агрегатора такси

МАРТ взялся за крупного агрегатора такси7
- 20.03.2026, 12:05
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Ему выдали предупреждение.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение одному из крупных сервисов такси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о компании «БелГо Корп», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг по организации пассажирских перевозок на такси в Минске и Минском районе. По данным МАРТ, компания без достаточных оснований отказалась заключить договор с ООО «Тандем Драйв» на подключение к сервису «Яндекс Go».
В ведомстве отметили, что у агрегатора не было экономических или технологических причин для такого решения. В связи с этим в его действиях усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Для предотвращения возможных нарушений компании вынесено официальное предупреждение.