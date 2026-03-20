МАРТ взялся за крупного агрегатора такси 7 20.03.2026, 12:05

5,756

Ему выдали предупреждение.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение одному из крупных сервисов такси, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о компании «БелГо Корп», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг по организации пассажирских перевозок на такси в Минске и Минском районе. По данным МАРТ, компания без достаточных оснований отказалась заключить договор с ООО «Тандем Драйв» на подключение к сервису «Яндекс Go».

В ведомстве отметили, что у агрегатора не было экономических или технологических причин для такого решения. В связи с этим в его действиях усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Для предотвращения возможных нарушений компании вынесено официальное предупреждение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com