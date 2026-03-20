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МАРТ взялся за крупного агрегатора такси

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  • 20.03.2026, 12:05
  • 5,756
МАРТ взялся за крупного агрегатора такси

Ему выдали предупреждение.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение одному из крупных сервисов такси, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о компании «БелГо Корп», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг по организации пассажирских перевозок на такси в Минске и Минском районе. По данным МАРТ, компания без достаточных оснований отказалась заключить договор с ООО «Тандем Драйв» на подключение к сервису «Яндекс Go».

В ведомстве отметили, что у агрегатора не было экономических или технологических причин для такого решения. В связи с этим в его действиях усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Для предотвращения возможных нарушений компании вынесено официальное предупреждение.

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