Для жителей Гродно наступили беспокойные ночи 16 20.03.2026, 12:26

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Способны ли власти города решить проблему?

Жители Гродно жалуются на крики чаек, особенно по ночам. Телеканал «Гродно Плюс» узнал, какие меры принимают коммунальные службы, чтобы решить проблему.

— В целом, ночью очень сильно беспокоят. Раньше такого не было. Привычная картина, что птицы с рассветом начинают петь. А эти не поют, эти кричат. В общем, есть побочные действия этого всего. То есть летом сами понимаете, спят люди с открытыми окнами — очень много шума, — рассказал житель Гродно Анджей Крайнов.

Предположительно, в мае будет пик размножения чаек. Коммунальные службы реагируют уже сейчас: закрыли крышки контейнеров от птиц и исключают возможные места гнездования чаек на крышах. Также установили 11 динамических отпугивателей в виде макета хищных птиц.

— А также у нас приобретены звуковые отпугиватели, которые издают голоса хищных птиц. Они являются эффективной меры борьбы с чайками. Помимо этого, у нас закуплено и установлено на крышах домов 30 комплексов противоприсадочных площадок, чтобы птицы не садились в тех местах, где в прошлом году они пытались гнездиться, — сообщил заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Игорь Авдейчик.

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