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Для жителей Гродно наступили беспокойные ночи

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  • 20.03.2026, 12:26
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Для жителей Гродно наступили беспокойные ночи

Способны ли власти города решить проблему?

Жители Гродно жалуются на крики чаек, особенно по ночам. Телеканал «Гродно Плюс» узнал, какие меры принимают коммунальные службы, чтобы решить проблему.

— В целом, ночью очень сильно беспокоят. Раньше такого не было. Привычная картина, что птицы с рассветом начинают петь. А эти не поют, эти кричат. В общем, есть побочные действия этого всего. То есть летом сами понимаете, спят люди с открытыми окнами — очень много шума, — рассказал житель Гродно Анджей Крайнов.

Предположительно, в мае будет пик размножения чаек. Коммунальные службы реагируют уже сейчас: закрыли крышки контейнеров от птиц и исключают возможные места гнездования чаек на крышах. Также установили 11 динамических отпугивателей в виде макета хищных птиц.

— А также у нас приобретены звуковые отпугиватели, которые издают голоса хищных птиц. Они являются эффективной меры борьбы с чайками. Помимо этого, у нас закуплено и установлено на крышах домов 30 комплексов противоприсадочных площадок, чтобы птицы не садились в тех местах, где в прошлом году они пытались гнездиться, — сообщил заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Игорь Авдейчик.

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