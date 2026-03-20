США запретили поставки российской нефти на Кубу 14 20.03.2026, 12:31

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Вашингтон продолжил блокаду острова, добиваясь смены режима в стране.

Разрешив другим странам в течение месяца покупать российскую нефть, США сделали исключение для Кубы. Москва на этой неделе отправила на остров танкеры с нефтью и газом, но Вашингтон намерен продолжать его блокаду, добиваясь смены лидера страны.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало исключение из выданной на прошлой недели лицензии, которая разрешала покупку российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта. В нем прописан запрет на ее поставку на Кубу, а также в Иран, Северную Корею и оккупированные территории Украины, включая Крым.

Москва направила к Кубе нефтяной танкер «Анатолий Колодкин» с 728 000 баррелей нефти и танкер Sea Horse, ходящий под гонконгским флагом, с 27 000 тонн российского СПГ, сообщила в среду Financial Times. Bloomberg подтвердил со ссылкой на данные Kpler, что нефтяной танкер идет к Кубе и его прибытие ожидается в конце марта.

После захвата американскими войсками венесуэльского диктатора Николаса Мадуро Куба лишилась поставок нефти из-за рубежа. Венесуэла продавала ей сырье с большими скидками, другим крупным поставщиком была Мексика. Но Дональд Трамп объявил, что введет импортные пошлины против любой страны, которая попробует прислать Кубе нефть.

На острове свирепствует тяжелейший экономический кризис, и нефтяная блокада его только усугубила. В понедельник весь остров остался без электричества в результате «полного сбоя» в работе национальной электросети. В стране практически не работает транспорт, останавливаются предприятия, люди не ездят на работу.

Вашингтон хочет сменить нынешнего президента Мигеля Диаса-Канеля, считая, что он по идеологическим соображениям не способен провести экономические реформы. При этом Белый дом не планирует менять сам коммунистический режим. Но рассчитывает, что новый, более молодой лидер будет способен провести структурные реформы, включая открытие кубинской экономики для американского бизнеса.

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