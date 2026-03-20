Экс-тренера сборной Беларуси по хоккею лишили латвийского ВНЖ

Экс-тренера сборной Беларуси по хоккею лишили латвийского ВНЖ2
- 20.03.2026, 12:53
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Сейчас он работает в российском клубе.
Бывший тренер сборной Беларуси по хоккею Владимир Крикунов сообщил РИА Новости, что его лишили вида на жительство в Латвии.
Крикунов работает на должности консультанта в «Сочи», где раньше был главным тренером.
«Меня лишили (вида на жительство в Латвии), но это к хоккею не относится. Я возвращаюсь в Москву, в «Сочи» работать прекращаю», — сказал Крикунов.
Тренер родился в России в 1956 году, некоторое время играл в рижском и минском «Динамо» во времена СССР, тренировал минское «Динамо» в 1985—1991 годах, сборную Беларуси в 2001—2003 и 2014 годах, рижское «Динамо» в 2021—2022 годах, некоторое время работал в Словении и тренировал ее национальную сборную, но в основном работает в России, тренировал сборную России в 2004—2006 годах.