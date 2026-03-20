Лукашенко должен остаться нерукопожатным 7 Игорь Гузь

20.03.2026, 12:59

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Игорь Гузь

Это в национальных интересах Украины.

Я всегда с трепетом воспринимаю новости об освобождении политических заключённых Лукашенко. И вот вчера на свободу вышли 250 человек.

В списке освобождённых — журналистка Екатерина Андреева, блогер Эдуард Пальчис, а также правозащитники Наста Лойко и Валентин Стефанович.

Белорусский диктатор ведёт простую и понятную игру: как настоящий работорговец, он обменивает своих граждан на преференции от США. Главная из них — снятие санкций. В первую очередь его интересует возможность продавать через балтийские порты продукцию «Беларуськалия», одного из крупнейших предприятий в этой сфере в мире.

В наших национальных интересах — сделать всё возможное, чтобы эти санкции не были сняты и Лукашенко не стал «рукопожатным» политиком для лидеров Запада. Ведь это первый шаг к отмене санкций против России и возвращению Путина в легальную политику.

Именно с этой целью на прошлой неделе парламент Украины принял инициированное мной обращение к правительствам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с призывом сохранить и усилить экономическую изоляцию России и Беларуси.

Игорь Гузь, «Фейсбук»

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