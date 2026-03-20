В Минске задержали топ-менеджеров крупного предприятия 4 20.03.2026, 13:10

9,576

Якобы за взятки.

В столице якобы при получении взяток с поличным задержаны двое руководителей крупного промышленного предприятия. Об этом заявили в МВД.

По версии силовиков, топ-менеджеры брали деньги за включение посредников в цепочку поставок. При этом название предприятия официально не раскрывается. Как отмечает Office Life, речь может идти об одном из крупнейших производителей масложировой продукции, однако подтверждения этому нет.

Как утверждают силовики, фигуранты получали вознаграждение «за обеспечение закупки сырья через посредников и организацию экспорта продукции по заниженным ценам».

В МВД также заявили, что для конспирации подозреваемые якобы использовали схему «доброго и злого руководителя», чтобы скрыть происходящее от сотрудников и партнеров. По информации силовиков, полученные средства они делили между собой поровну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com