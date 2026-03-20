В Минске задержали топ-менеджеров крупного предприятия

В Минске задержали топ-менеджеров крупного предприятия4
- 20.03.2026, 13:10
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Якобы за взятки.
В столице якобы при получении взяток с поличным задержаны двое руководителей крупного промышленного предприятия. Об этом заявили в МВД.
По версии силовиков, топ-менеджеры брали деньги за включение посредников в цепочку поставок. При этом название предприятия официально не раскрывается. Как отмечает Office Life, речь может идти об одном из крупнейших производителей масложировой продукции, однако подтверждения этому нет.
Как утверждают силовики, фигуранты получали вознаграждение «за обеспечение закупки сырья через посредников и организацию экспорта продукции по заниженным ценам».
В МВД также заявили, что для конспирации подозреваемые якобы использовали схему «доброго и злого руководителя», чтобы скрыть происходящее от сотрудников и партнеров. По информации силовиков, полученные средства они делили между собой поровну.