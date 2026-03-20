Иран во второй раз атаковал огромный НПЗ в Кувейте
- 20.03.2026, 13:19
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На его территории начался пожар.
Иран в ночь на 20 марта нанес повторный воздушный удар по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади в Кувейте, в результате чего на его территории начался пожар.
Об этом пишет Al Jazeera.
По данным Al Jazeera, удар по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади нанесли иранские БпЛА в пятницу рано утром. В результате на предприятии начался пожар. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Сейчас местные аварийные службы пытаются потушить пожары. Некоторые объекты НПЗ в целях безопасности остановлены.
Это уже второй удар иранской армии по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади за последние два дня. Перед этим иранцы его атаковали 19 марта. Тогда на предприятии тоже начался пожар.
Также 19 марта иранские БпЛА атаковали еще один кувейтский НПЗ - Мина Абдалла. Пожары на этих предприятиях потушили в течение 19 марта.
Напомним, Иран начал атаковать нефтегазовые объекты стран Персидского залива после того, как 18 марта Израиль ударил по иранскому месторождению природного газа Южный Парс. До этого США, Израиль и Иран не наносили удары по нефтегазовым объектам друг друга и союзников.
Тегеран, после того, как ЦАХАЛ атаковал месторождение Южный Парс, заявил, что нанесет удары по нефтегазовым объектам стран Персидского залива, и опубликовал соответствующий список.
Под атаку иранской армии уже также попал крупнейший в мире комплекс СПГ в городе Рас-Лаффан в Катаре.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать иранское месторождение газа Южный Парс. По его словам, для США это стало неожиданностью.