НАТО пробуждается на Крайнем Севере
- 20.03.2026, 13:30
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«Арктический дозор» — лишь первый шаг.
НАТО объявило о запуске операции «Арктический дозор» («Arctic Sentry»), направленной на укрепление военного присутствия в Арктике на фоне растущей напряженности в регионе, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Инициатива стала частью более широкой стратегии альянса, дополняя ранее начатые миссии «Восточный дозор» («Eastern Sentry») и «Балтийский дозор» («Baltic Sentry»). Ее реализация происходит на фоне войны России против Украине, что усилило внимание стран альянса к северному направлению и сдерживанию России.
Операция консолидирует усилия стран НАТО, расположенных в арктической зоне, обеспечивая более слаженную координацию военной активности в регионе. Ее значение особенно возросло после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, что существенно расширило географию ответственности командования.
В рамках операции «Арктический дозор» планируется усиление морских и воздушных патрулей в Северной Атлантике и Норвежском море, а также расширение миссий воздушного контроля, включая операции над Гренландией. Великобритания намерена удвоить контингент морской пехоты в Норвегии до 2 тысяч человек в течение трех лет.
Значительное внимание уделяется военным учениям. В марте прошли масштабные маневры Cold Response 2026, в которых приняли участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая США.
Ключевым элементом новой стратегии становится внедрение современных технологий: беспилотных систем, спутниковой связи, искусственного интеллекта и средств разведки. Эти решения должны повысить эффективность мониторинга и реагирования в условиях сложного арктического климата.
Эксперты отмечают, что операция «Арктический дозор» — лишь первый шаг. Альянсу предстоит разработать долгосрочную стратегию для Арктики, где растет конкуренция не только с Россией, но и с Китаем, а изменение климата открывает новые геополитические и экономические возможности.