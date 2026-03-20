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«На весь месяц — один врач-хирург»

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  • 20.03.2026, 14:25
  • 3,480
«На весь месяц — один врач-хирург»

В Светлогорске невозможно вырвать зубы.

Жительница Светлогорского района выложила видео с «криком души» и попросила у аудитории максимальный репост, заметил «Флагшток».

«В Светлогорске есть поликлиника, где бесплатно можно вырвать зубы. Но есть маленькая проблема: в поликлинике никогда нет талонов. Ни по острой боли, ни по времени, ни без времени. Кто приезжает из деревни — им тоже нет талонов», — такими объяснениями сопроводила свой ролик автор.

По ее словам, «если нет талонов в Светлогорске, предлагают ехать в Речицу или Жлобин, но и там тоже нужно ждать запись».

«Позвонить и заказать талон нельзя — говорят, приходите утром и берите. Приходишь — говорят, идите баз талона. А без талона врач не принимает — предварительно нужно звонить. Врачей тоже нет, все сидят в платных кабинетах», — добавила жительница района.

В комментариях сельчанка также пояснила:

«Хожу на протяжении месяца и постоянно нет талонов или врача. По телефону взять нельзя талон, с деревни не наездишься каждый день к 6.30 по причине отсутствия транспорта в город».

Другой пользователь посоветовал бронировать талоны через интернет-сервис, при этом заметил:

«На март — один врач-хирург, поэтому так мало талонов. Можно ещё и фельдшеров спросить, может быть, они смогут вам удалить зуб, если у них на это есть полномочия».

Журналисты проверили через сервис Talon.by — действительно, стоматолог-хирург только один, и 19 марта ближайший талон к нему был на 24 марта. Но назавтра, 20 марта, талонов до конца месяца уже не было вообще.

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