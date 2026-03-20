Белорусы зарубежья готовятся встречать День Воли 20.03.2026, 14:43

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Фото: Charter97.org

Мероприятия стартуют уже завтра.

25 марта белорусы по всему миру отметят День Воли — праздник провозглашения независимости первой белорусской государственности, Белорусской Народной Республики, которое произошло в Минске 108 лет назад. Первые мероприятия начнутся уже 21 марта.

«Радыё Свабода» подготовило список некоторых праздничных событий и мест их проведения.

21 марта

Польша, Гданьск

14:00 — открытие креста в честь борцов за свободную Беларусь.

Гарнизонное кладбище, ul. Dąbrowskiego 2

17:00 — поэтическо-музыкальный вечер.

Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, ul. Elżbietańska 9/10

Вход свободный.

Канада, Торонто

13:15 — шествие в честь Дня Воли (Jane St & Bloor St W)

15:00 — торжественное мероприятие (Белорусский центр, 524 St Clarens Avenue)

В программе:

— значение Дня Воли для современной Беларуси

— поздравления от Ивонки Сурвиллы, Алеся Беляцкого и Светланы Тихановской

— выступления представителей белорусских и международных организаций

— дискуссия о геополитике и демократии

— праздничный концерт

США, Чикаго

15:00 — праздник в честь Дня Воли

Kitchen House café (341 E. Dundee Rd, Wheeling)

В программе:

— викторина о Беларуси

— белорусское караоке

— розыгрыш призов

— настольные игры

Северная и Южная Каролина, Блэксберг

12:00 — «Гуканне Волi в Каролине»

Kings Mountain State Park

Традиционные обряды, песни, хороводы, интерактивная постановка о БНР, художественный аукцион. Регистрация обязательна

Нидерланды, Гаага

14:00 — викторина «Что ты знаешь о БНР?»

Stationsweg 10b

22 марта

Польша, Белосток

10:00 — Божественная литургия и молебен за белорусский народ, концерт песен

Церковь святого апостола Иоанна Богослова

12:00 — встреча «Празднование Дня Воли в новейшее время»

Белорусский хаб «Новая земля»

14:00 — викторина о БНР

16:00 — митинг-концерт с участием Андрея Хадановича

Бельгия, Брюссель

14:00 — встреча белорусов

Rue de la Science 23

В программе:

— разворачивание бело-красно-белого флага

— просмотр фильма

— «Магутны Божа»

— письма политзаключённым

— стихи и песни

США, Майами

13:00 — празднование в T.Y. Park (пикник, музыка, встречи)

США, Лос-Анджелес

12:00 — День Воли и «Гуканне вясны» (Griffith Park)

США, Вашингтон (округ Колумбия)

Мероприятие по приглашениям

Франция, Париж

17:00 — викторина о БНР

Comptoir Moderne, 26 rue de la Croix Nivert

23 марта

США, Уолнат-Крик (Калифорния)

12:00 — акция

Sugarloaf Open Space Park

24 марта

Польша, Краков

20:20 — квиз ко Дню Воли

25 марта

Польша

Краков — 18:00 марш и митинг (Plac Wielkiej Armii Napoleona)

Вроцлав — 17:00 акция (Plac Wolności)

Щецин — 18:00 акция (Plac Solidarności)

Белосток — мероприятия в течение недели

Литва, Вильнюс

Программа:

— 9:00 сбор у Сейма

— 9:30 посещение «Белорусской аллеи»

— 10:30 автопробег с флагами

— 11:30 посещение кладбища Росса

— 12:30 посещение кладбища Липовка

— 18:00 митинг на Лукишской площади

— 19:00 марш по улицам

— 19:30 акция у посольства Беларуси («Варта Света»)

— 20:00 богослужение

— 20:30 концерт группы «Дай Дарогу!»

28 марта

Польша, Варшава

16:00 — День Воли (Plac Trzech Krzyży)

Великобритания, Лондон

14:00 — празднование (Marian House)

29 марта

Канада, Оттава

15:00 — мероприятие (Nepean Creative Art Centre)

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