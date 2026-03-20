Белорусы зарубежья готовятся встречать День Воли
- 20.03.2026, 14:43
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Мероприятия стартуют уже завтра.
25 марта белорусы по всему миру отметят День Воли — праздник провозглашения независимости первой белорусской государственности, Белорусской Народной Республики, которое произошло в Минске 108 лет назад. Первые мероприятия начнутся уже 21 марта.
«Радыё Свабода» подготовило список некоторых праздничных событий и мест их проведения.
21 марта
Польша, Гданьск
14:00 — открытие креста в честь борцов за свободную Беларусь.
Гарнизонное кладбище, ul. Dąbrowskiego 2
17:00 — поэтическо-музыкальный вечер.
Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, ul. Elżbietańska 9/10
Вход свободный.
Канада, Торонто
13:15 — шествие в честь Дня Воли (Jane St & Bloor St W)
15:00 — торжественное мероприятие (Белорусский центр, 524 St Clarens Avenue)
В программе:
— значение Дня Воли для современной Беларуси
— поздравления от Ивонки Сурвиллы, Алеся Беляцкого и Светланы Тихановской
— выступления представителей белорусских и международных организаций
— дискуссия о геополитике и демократии
— праздничный концерт
США, Чикаго
15:00 — праздник в честь Дня Воли
Kitchen House café (341 E. Dundee Rd, Wheeling)
В программе:
— викторина о Беларуси
— белорусское караоке
— розыгрыш призов
— настольные игры
Северная и Южная Каролина, Блэксберг
12:00 — «Гуканне Волi в Каролине»
Kings Mountain State Park
Традиционные обряды, песни, хороводы, интерактивная постановка о БНР, художественный аукцион. Регистрация обязательна
Нидерланды, Гаага
14:00 — викторина «Что ты знаешь о БНР?»
Stationsweg 10b
22 марта
Польша, Белосток
10:00 — Божественная литургия и молебен за белорусский народ, концерт песен
Церковь святого апостола Иоанна Богослова
12:00 — встреча «Празднование Дня Воли в новейшее время»
Белорусский хаб «Новая земля»
14:00 — викторина о БНР
16:00 — митинг-концерт с участием Андрея Хадановича
Бельгия, Брюссель
14:00 — встреча белорусов
Rue de la Science 23
В программе:
— разворачивание бело-красно-белого флага
— просмотр фильма
— «Магутны Божа»
— письма политзаключённым
— стихи и песни
США, Майами
13:00 — празднование в T.Y. Park (пикник, музыка, встречи)
США, Лос-Анджелес
12:00 — День Воли и «Гуканне вясны» (Griffith Park)
США, Вашингтон (округ Колумбия)
Мероприятие по приглашениям
Франция, Париж
17:00 — викторина о БНР
Comptoir Moderne, 26 rue de la Croix Nivert
23 марта
США, Уолнат-Крик (Калифорния)
12:00 — акция
Sugarloaf Open Space Park
24 марта
Польша, Краков
20:20 — квиз ко Дню Воли
25 марта
Польша
Краков — 18:00 марш и митинг (Plac Wielkiej Armii Napoleona)
Вроцлав — 17:00 акция (Plac Wolności)
Щецин — 18:00 акция (Plac Solidarności)
Белосток — мероприятия в течение недели
Литва, Вильнюс
Программа:
— 9:00 сбор у Сейма
— 9:30 посещение «Белорусской аллеи»
— 10:30 автопробег с флагами
— 11:30 посещение кладбища Росса
— 12:30 посещение кладбища Липовка
— 18:00 митинг на Лукишской площади
— 19:00 марш по улицам
— 19:30 акция у посольства Беларуси («Варта Света»)
— 20:00 богослужение
— 20:30 концерт группы «Дай Дарогу!»
28 марта
Польша, Варшава
16:00 — День Воли (Plac Trzech Krzyży)
Великобритания, Лондон
14:00 — празднование (Marian House)
29 марта
Канада, Оттава
15:00 — мероприятие (Nepean Creative Art Centre)