Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива

Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива8
- 20.03.2026, 14:47
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Эммануэль Макрон инициирует механизм ООН.
Франция инициирует переговоры на уровне ООН, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.
Что произошло
Макрон объявил, что Франция начала консультации с ключевыми партнерами о возможности создания механизма ООН для обеспечения безопасности пролива.
«Мы начали исследовательский процесс, и в ближайшие дни увидим, имеет ли он шанс на успех», - заявил он.
Французский лидер уже провел переговоры с двумя ключевыми игроками:
Нарендра Моди - премьер-министр Индии, разговор состоялся по телефону в четверг утром
Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, присоединился к заседанию Евросовета за обедом.
После этого Макрон проинформировал остальных лидеров ЕС.
«Я думаю, что это то, что может помочь. Я осторожен, потому что это зависит не только от нас», - сказал Макрон, не раскрывая деталей плана.