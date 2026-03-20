Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива 8 20.03.2026, 14:47

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон инициирует механизм ООН.

Франция инициирует переговоры на уровне ООН, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.

Что произошло

Макрон объявил, что Франция начала консультации с ключевыми партнерами о возможности создания механизма ООН для обеспечения безопасности пролива.

«Мы начали исследовательский процесс, и в ближайшие дни увидим, имеет ли он шанс на успех», - заявил он.

Французский лидер уже провел переговоры с двумя ключевыми игроками:

Нарендра Моди - премьер-министр Индии, разговор состоялся по телефону в четверг утром

Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, присоединился к заседанию Евросовета за обедом.

После этого Макрон проинформировал остальных лидеров ЕС.

«Я думаю, что это то, что может помочь. Я осторожен, потому что это зависит не только от нас», - сказал Макрон, не раскрывая деталей плана.

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