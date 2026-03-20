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Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива

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  • 20.03.2026, 14:47
  • 4,508
Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон инициирует механизм ООН.

Франция инициирует переговоры на уровне ООН, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.

Что произошло

Макрон объявил, что Франция начала консультации с ключевыми партнерами о возможности создания механизма ООН для обеспечения безопасности пролива.

«Мы начали исследовательский процесс, и в ближайшие дни увидим, имеет ли он шанс на успех», - заявил он.

Французский лидер уже провел переговоры с двумя ключевыми игроками:

Нарендра Моди - премьер-министр Индии, разговор состоялся по телефону в четверг утром

Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, присоединился к заседанию Евросовета за обедом.

После этого Макрон проинформировал остальных лидеров ЕС.

«Я думаю, что это то, что может помочь. Я осторожен, потому что это зависит не только от нас», - сказал Макрон, не раскрывая деталей плана.

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