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Лукашенко сдал назад

24
  • 20.03.2026, 23:23
  • 30,542
Лукашенко сдал назад

Диктатор обещает вернуть Польше и Литве фуры.

Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни Беларусь вернет Польше и Литвы, захваченные еще в 2025 году фуры. Об этом диктатор рассказал 20 марта, через день после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Джона Коула

«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев», — сказал Лукашенко.

По данным на начало декабря в Беларуси оставалось 185 литовских фур. Изначально с территории страны не выпускали 1100 грузовиков. Выезд им запретили после того, как Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за летящих из нашей страны метеозондов с контрабандой.

Отметим, Литва консультировалась с США на тему возвращения своих фур, захваченных режимом Лукашенко.

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