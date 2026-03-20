Лукашенко сдал назад

Лукашенко сдал назад24
- 20.03.2026, 23:23
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Диктатор обещает вернуть Польше и Литве фуры.
Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни Беларусь вернет Польше и Литвы, захваченные еще в 2025 году фуры. Об этом диктатор рассказал 20 марта, через день после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Джона Коула
«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев», — сказал Лукашенко.
По данным на начало декабря в Беларуси оставалось 185 литовских фур. Изначально с территории страны не выпускали 1100 грузовиков. Выезд им запретили после того, как Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за летящих из нашей страны метеозондов с контрабандой.
Отметим, Литва консультировалась с США на тему возвращения своих фур, захваченных режимом Лукашенко.