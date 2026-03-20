Пекин столкнулся с новой проблемой 8 20.03.2026, 15:10

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Экономика Китая теряет долю в мировой системе.

Экономика Китая, несмотря на высокий уровень производства и лидерство в ключевых отраслях, демонстрирует снижение своей доли в мировой экономике в долларовом выражении, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Международного валютного фонда, пик пришелся на 2021 год, когда доля Китая достигала около 18,5% мировой экономики. Однако к концу 2025 года она снизилась примерно до 16,5%. При этом экономика страны остается более чем вдвое меньше экономики США, если оценивать ее в текущих долларах.

Эксперты объясняют это сочетанием внутренней дефляции и слабого курса юаня, что снижает стоимость произведенных товаров в пересчете на доллары. В результате, несмотря на рост физического производства, долларовая оценка экономики остается относительно сдержанной.

Китай продолжает демонстрировать рост ВВП на уровне около 4,5–5% в год, что выше показателей развитых стран. Однако его экономическое влияние в глобальном масштабе сокращается, что вызывает обеспокоенность у международного бизнеса.

Ситуация уже отражается на компаниях, работающих в Китае. Например, испанский ритейлер Inditex значительно сократил свое присутствие на китайском рынке из-за усиления конкуренции и снижения привлекательности доходов в иностранной валюте.

Экономисты отмечают, что слабый юань стимулирует экспорт, но одновременно усиливает торговую напряженность с другими странами. Международный валютный фонд указывает, что рост Китая все больше зависит от внешнего спроса.

Власти Китая заявляют о намерении стимулировать внутреннее потребление и стабилизировать экономику. Некоторые аналитики допускают, что укрепление юаня в будущем может привести к восстановлению доли Китая в мировой экономике, однако этот процесс, по их оценкам, будет постепенным.

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