За белорусскими водителями будут особо пристально следить в одной ситуации 7 20.03.2026, 15:16

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Стали известны планы ГАИ на ближайшие четыре дня.

ГАИ Беларуси объявила, что с пятницы по понедельник включительно в стране стартовало очередное масштабное «профилактическое мероприятие», в ходе которого будет использоваться весь арсенал средств и приемов для выявления нарушителей на дорогах, пишет «Телеграф».

Речь идет о запуске дронов, патрулировании экипажей «Стрела», скрытом наблюдении без опознавательных знаков на машинах и использовании видеокамер по всей стране с 20 по 23 марта.

В первую очередь Госавтоинспекция будет наблюдать за теми, кто нарушает правила обгона и выезда на полосу встречного движения. «По всей стране на наиболее аварийно опасных участках дорог пройдут рейдовые мероприятия», — уточнили в ГАИ.

В ведомстве отчитались, что с начала 2026 года на дорогах Беларуси произошло 47 ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. Всего в них погибли 13 и получили травмы 66 человек.

Также из-за начала школьных весенних каникул экипажи ДПС усилят контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей.

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