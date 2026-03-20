В Беларуси задерживаются священники

В Беларуси задерживаются священники14
- 20.03.2026, 15:44
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Также сообщают о задержании пяти украинских беженцев.
16 марта был задержан ксёндз Анатолий Парахневич, настоятель прихода в Ольковичах (Вилейский район Минской области), сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, в середине марта также были задержаны ещё шесть человек. Пятеро из них — христиане, включая двух пресвитеров евангельских церквей. Двух задержанных после допросов отпустили, четверо остаются под стражей.
Кроме того, правозащитники сообщают о задержании пяти украинских беженцев, которым оказывали помощь местные церкви.