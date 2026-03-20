В Беларусь идет аномальное тепло 20.03.2026, 21:40

10,468

До +20.

Началась последняя декада марта, и Беларусь накрывает антициклон Max с отличной погодой. В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали о прогнозе на ближайшие выходные и предупредили о мощной волне тепла из Средиземноморья на следующей неделе, которая может привести к новым температурным рекордам.

Выходные 21–22 марта: до +15°С и без осадков

На выходных облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается. Лишь ночью в субботу, 21 марта, на юго-западе страны пройдут слабые осадки, местами возможны туманы.

Ветер будет слабый или умеренный.

По прогнозу синоптиков, ночью 21 марта температура составит -4…+3°С (холоднее на востоке), днем воздух прогреется до +8…+14°С. В Минске ночью около нуля, днем — до +12°С. Осадков в столице не ожидается.

В воскресенье, 22 марта, осадков также не предвидится. Ночные температуры — -5…+2°С, днем потеплеет до +10…+15°С. В Минске ночью 0…-2°С, днем — +12…+14°С.

Белгидромет при этом предупреждает о слабом гололеде ночью и утром 22 марта.

С 23 марта – аномальное тепло до +20°С

На следующей неделе центр антициклона сместится на европейскую часть России. К середине недели глубокая циклоническая ложбина будет направляться в сторону Западной Европы.

Циклоническая ложбина — это вытянутая зона пониженного давления, обычно приносящая облачность, ветер и осадки. Беларуси на предстоящей неделе это не грозит.

Страна окажется на границе восточной периферии антициклонального блока и передней части ложбины. Над Беларусью установятся южные потоки и мощная адвекция тепла из Восточного Средиземноморья.

По прогнозу «Метеовайба», во второй половине недели температура может подняться до +18°С, а местами — до +20°С, что является аномальной для марта отметкой.

Осадков при этом ожидается мало, возможна кратковременная засуха. Причина — усиление влияния блокирующего антициклона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com