В Беларусь идет аномальное тепло
- 20.03.2026, 21:40
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До +20.
Началась последняя декада марта, и Беларусь накрывает антициклон Max с отличной погодой. В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали о прогнозе на ближайшие выходные и предупредили о мощной волне тепла из Средиземноморья на следующей неделе, которая может привести к новым температурным рекордам.
Выходные 21–22 марта: до +15°С и без осадков
На выходных облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается. Лишь ночью в субботу, 21 марта, на юго-западе страны пройдут слабые осадки, местами возможны туманы.
Ветер будет слабый или умеренный.
По прогнозу синоптиков, ночью 21 марта температура составит -4…+3°С (холоднее на востоке), днем воздух прогреется до +8…+14°С. В Минске ночью около нуля, днем — до +12°С. Осадков в столице не ожидается.
В воскресенье, 22 марта, осадков также не предвидится. Ночные температуры — -5…+2°С, днем потеплеет до +10…+15°С. В Минске ночью 0…-2°С, днем — +12…+14°С.
Белгидромет при этом предупреждает о слабом гололеде ночью и утром 22 марта.
С 23 марта – аномальное тепло до +20°С
На следующей неделе центр антициклона сместится на европейскую часть России. К середине недели глубокая циклоническая ложбина будет направляться в сторону Западной Европы.
Циклоническая ложбина — это вытянутая зона пониженного давления, обычно приносящая облачность, ветер и осадки. Беларуси на предстоящей неделе это не грозит.
Страна окажется на границе восточной периферии антициклонального блока и передней части ложбины. Над Беларусью установятся южные потоки и мощная адвекция тепла из Восточного Средиземноморья.
По прогнозу «Метеовайба», во второй половине недели температура может подняться до +18°С, а местами — до +20°С, что является аномальной для марта отметкой.
Осадков при этом ожидается мало, возможна кратковременная засуха. Причина — усиление влияния блокирующего антициклона.