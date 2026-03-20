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Франция задержала второй с начала года танкер теневого флота РФ

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  • 20.03.2026, 15:59
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Франция задержала второй с начала года танкер теневого флота РФ

Корабль шел под флагом Мозамбика из порта Мурманска.

Военно-морские силы Франции утром 20 марта задержали в Средиземном море танкер Deyna, относящийся к российскому теневому флоту, сообщил президент Эммануэль Макрон в X. «Мы продолжаем следовать намеченному курсу, — подчеркнул французский лидер. — Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, подвергающейся нападению со стороны России. Эти суда, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, наживаются на войне и финансируют военные действия России. Мы этого не допустим».

Deyna шла под флагом Мозамбика из порта Мурманска и была заподозрена французскими властями в использовании ложного флага, сообщили Reuters французские чиновники. Операция, по данным французской средиземноморской префектуры, проводилась совместно с британскими союзниками.

Это уже второе задержание перевозящих российскую нефть танкеров за неделю — в предыдущий раз шедшее из Бразилии в Приморск судно Sea Owl остановила Швеция, — а также второй подобный инцидент с участием французского флота с начала года.

В конце января ВМС Франции также в Средиземном море задержали подсанкционный нефтетанкер Grinch, который следовал из России, сообщал Макрон. Задержание судна проводилось при поддержке союзников, в частности Великобритании, которая предоставила разведданные, позволившие перехватить транспорт. Euronews сообщал, что танкер шел под флагом Коморских островов, а его экипаж состоял из граждан Индии. Судно заподозрили в плавании под фиктивным флагом.

После этого французские власти арестовали капитана Grinch — 58-летнего гражданина Индии, а сам танкер передали в распоряжение прокуратуры Марселя. Судно было освобождено лишь в середине февраля, спустя три недели простоя и после выплаты штрафа в «несколько миллионов евро», сообщал министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

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