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В России нестандартный кипиш

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  • Алеся Бацман
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В России нестандартный кипиш
Алеся Бацман

Такая история несколько лет назад вообще не могла бы быть возможной.

Путинский блогер и юрист Илья Ремесло вдруг выступил против Путина, назвал его «военным преступником» и «вором» и призвал судить. Он заявил, что война не нужна России и что она её проигрывает, а в стране начинается «цифровое гетто».

Другие z-блогеры «затаили дыхание», «засунули языки в задницы» и стали ждать, что же теперь будет. А вариантов развития событий, по сути, было три:

Ремесло убьют;

Ремесло посадят;

Это начало сговора или бунта, и Путина скоро не станет.

Кремль очухивался недолго и вспомнил четвертый вариант, любимый с советских времён, — «лечение несогласных в психушке». Уже сегодня утром Ремесло внезапно оказался в питерском дурдоме на принудительном лечении. Информационный посыл Кремля народным массам понятен — несогласными с Путиным могут быть только психи. Но…

Такая история несколько лет назад вообще не могла бы быть возможной. В кастрюле под названием «Россия» вода подкипает, и крышка понемногу начинает подниматься. Окно возможностей открывается. Вопрос: кто им сможет воспользоваться?

Алеся Бацман, «Фейсбук»

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