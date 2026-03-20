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Хартия 97!
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Белорусы в Польше могут помочь нам 1,5% своих налогов

  • 20.03.2026, 16:49
Белорусы в Польше могут помочь нам 1,5% своих налогов

Помог сам — расскажи другим.

Дорогие друзья! Если вы работаете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.

Далее мы публикуем краткую инструкцию, как помочь «Хартии’97». Подробный алгоритм поддержки мы публиковали ранее.

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.

Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

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